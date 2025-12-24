“No, neanche le sigarette elettroniche”: sugli autobus Atv non si fuma. Multe fino a 550 euro.

Stop al fumo (anche delle sigarette elettroniche) sugli autobus: Atv Verona annuncia tolleranza zero e multe fino a 550 euro. Atv Verona ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione per ricordare a tutti i passeggeri che il divieto di fumo a bordo dei mezzi pubblici è assoluto e non ammette deroghe.

Sanzioni pesanti per i trasgressori.

La normativa vigente parla chiaro: chiunque venga sorpreso a fumare all’interno degli autobus rischia sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 550 euro. La misura mira a garantire la salute dei passeggeri e la salubrità degli ambienti comuni, spesso affollati, dove il fumo passivo rappresenta un rischio e un disagio per la collettività.

Sigarette elettroniche: nessuna eccezione.

Un punto su cui l’azienda trasporti scaligera intende fare particolare chiarezza riguarda le sigarette elettroniche e i dispositivi a tabacco riscaldato. Molti utenti ritengono erroneamente che lo svapo sia consentito a bordo, ma il divieto è esteso anche a questi dispositivi. L’ordinanza non fa distinzioni: che si tratti di bionde tradizionali o di vapori elettronici, l’uso è vietato dal momento in cui si sale sul mezzo.

