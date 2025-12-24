Addio auto: per Capodanno il treno Venezia-Verona ti riporta a casa all’alba.

Capodanno in Laguna: treni straordinari tra Venezia e Verona per chi ha scelto di brindare al 2026 tra le calli. Il Regionale Veneto di Trenitalia, in accordo con la Regione, ha infatti varato un piano straordinario di trasporti per la notte di San Silvestro, mettendo a disposizione 16 treni aggiuntivi in partenza dalla stazione di Venezia Santa Lucia dopo la mezzanotte.

Il collegamento speciale per Verona.

Tra le principali direttrici regionali potenziate spicca quella verso Verona Porta Nuova. A differenza delle altre corse straordinarie (che fermeranno in tutte le stazioni intermedie), il treno diretto a Verona è stato concepito per garantire un deflusso più rapido verso la città scaligera.

Le partenze da Venezia inizieranno alle 00:51 e proseguiranno fino alle 04:27 del mattino, permettendo così di godersi i festeggiamenti fino all’ultimo senza l’incubo del traffico autostradale o della nebbia.

Sicurezza e controlli ai varchi.

Per gestire il grande afflusso previsto, Trenitalia ha previsto misure rigorose: alla stazione di Venezia Santa Lucia sarà ammesso ai binari solo chi è già in possesso di un regolare biglietto. Il personale di assistenza, supportato da FS Security, presidierà i varchi per garantire ordine e sicurezza. Il consiglio per tutti i viaggiatori diretti a Verona è di raggiungere la stazione con largo anticipo rispetto all’orario di partenza prescelto.

Biglietti digitali e “Tap&Tap”.

I canali di vendita sono già aggiornati con le corse speciali. Per i veronesi è attiva la modalità Tap&Tap: è sufficiente passare la propria carta di pagamento contactless sulle validatrici in stazione sia alla partenza che all’arrivo.