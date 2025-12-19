Natale: come viaggiano i bus Atv tra Verona, Legnago e provincia

Mobilità Atv bus Verona per le feste di Natale: orari e sospensioni, cosa c’è da sapere.

Atv Bus Verona ha ufficializzato il calendario delle variazioni per le feste di Natale, che entrerà in vigore da mercoledì 24 dicembre fino a lunedì 5 gennaio 2026. In quel periodo è stata adeguata la frequenza delle corse al periodo di vacanza scolastica e ai giorni di festa solenne.

Servizio urbano ed extraurbano: cosa cambia.

Per quanto riguarda il servizio urbano di Verona, nel periodo compreso tra il 24 dicembre e il 5 gennaio verrà adottato l’orario del sabato, con la conseguente sospensione di tutte le corse scolastiche. Un’attenzione particolare va prestata alla serata di San Silvestro: il 31 dicembre il servizio serale non sarà effettuato, con le ultime corse in partenza dai capolinea fissate per le ore 19:45.

Per il servizio extraurbano e il servizio urbano di Legnago, si applicherà l’orario feriale (senza corse scolastiche), mentre nei giorni di Santo Stefano (26 dicembre) e dell’Epifania (6 gennaio) sarà attivo per tutti l’orario festivo.

Stop totale a Natale e Capodanno

Il calendario segna un fermo quasi totale per le giornate di Natale (25 dicembre) e Capodanno (1 gennaio), durante le quali il servizio urbano ed extraurbano sarà completamente sospeso. L’unica eccezione rilevante riguarda il Servizio Aeroporto, che rimarrà operativo anche nei due giorni di festa, seppur con una frequenza ridotta a una corsa ogni 40 minuti.

Biglietterie e uffici

Anche i servizi agli utenti subiranno delle variazioni d’orario. Le biglietterie di Verona (Porta Nuova e Piazza Simoni) e quella di Garda anticiperanno la chiusura alle ore 13 nelle giornate del 24 e del 31 dicembre. A San Bonifacio, la biglietteria osserverà l’orario ridotto 8-13 fino al 3 gennaio, restando chiusa il 31 dicembre.

L’Ufficio Oggetti Smarriti opererà solo al mattino (8-12) nei giorni feriali tra il 22 e il 31 dicembre, rimanendo chiuso per l’intero ponte di Natale (25-28 dicembre) e dal 1° al 6 gennaio. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico manterrà invece il consueto orario, chiudendo solo nelle giornate festive.