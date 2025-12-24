Non ce l’ha fatta Fabrizio Bresaola, 34 anni, originario di Malcesine: è morto in ospedale dopo l’incidente sulla Gardesana.

Tragedia sulla Gardesana, muore motociclista veronese: non ce l’ha fatta Fabrizio Bresaola, 34 anni, originario di Malcesine e residente ad Arco, rimasto gravemente ferito in un incidente in moto avvenuto nella serata di ieri, 23 dicembre, lungo la Gardesana orientale, nel tratto tra Nago Torbole e Malcesine.

Come riferisce il quotidiano L’Adige di Trento, secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si tratterebbe di un’uscita autonoma: per cause in corso di accertamento, il 34enne avrebbe perso il controllo della moto, finendo violentemente sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza il motociclista all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Le condizioni di Bresaola sono apparse da subito critiche. Nonostante i tentativi dei medici, il 34enne è deceduto poco dopo il ricovero. Bresaola era figlio dell’ex comandante della polizia municipale di Malcesine. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Riva del Garda.