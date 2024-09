Non si finisce mai di imparare: torna a Verona “ApprendiFestival”.

Ritorna ApprendiFestival, l’evento dedicato all’apprendimento continuo per rimarcare che nella vita di ciascuno non si finisce mai d’imparare. L’appuntamento del Festival, primo in Veneto sul tema, si terrà anche quest’anno a Fumane, in provincia di Verona, sabato 21 e domenica 22 settembre.

Tema della seconda edizione è il cambiamento che sarà al centro della conferenza “Il Cambiamento: generarlo, ricercarlo o subirlo?”, domenica 22 settembre alle 10 al teatro parrocchiale di Fumane.

Nel pomeriggio di domenica dalle 13.30, nel centro parrocchiale di Fumane in via Ugolini n.1, saranno organizzati attività e laboratori gratuiti adatti a ogni età. Sabato 21 settembre dalle 18 il prefestival prevederà l’inaugurazione e la presentazione dell’evento con intrattenimento, musica e stand gastronomici. Nell’occasione si terrà una “mistery dinner” con prenotazione obbligatoria.

Il tema del cambiamento sarà affrontato dai relatori della conferenza in diversi ambiti. Si parlerà di spazi di vita: come pensare lo spazio, ad esempio la città, un luogo adatto per favorire l’apprendimento e orientare il cambiamento dei suoi cittadini. Ambiente e sostenibilità: come ripensare l’ambiente e come l’apprendimento continuo possa fornire nuovi strumenti per abitare lo spazio con consapevolezza. Lavoro: come in ambito lavorativo l’apprendimento e la formazione svolgono un ruolo cruciale nei momenti di transizione dei lavoratori e delle aziende. Intelligenza artificiale e innovazione: come e quanto nella ricerca scientifica e nell’apprendimento il cambiamento svolga il ruolo di da catalizzatore.

Per il programma di ApprendiFestival, cliccare qui.