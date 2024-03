In Friuli si “copia” Verona con la panchina dei Giulietta e Romeo del posto

Il Friuli si unisce a Verona, nasce la panchina di Giulietta e Romeo “locali”: Lucina e Luigi.

Il comune di Tavagnacco in Friuli, si unisce a Verona e inaugura la Panchina dell’Amore di Giulietta & Romeo, simbolo del legame tra i due giovani innamorati. Realizzata dal designer Stefano Borella e dall’architetto Francesco Borella svela la storia di Lucina e Luigi, i locali Giulietta e Romeo. Sabato 23 marzo l’installazione è stata posizionata al Mulino di Adegliacco, nell’area Binutti, per raccontare una storia che aggiunge un nuovo capitolo al Percorso dell’Amore.

È stato il sindaco di Tavagnacco, Giovanni Cucci, a condividere la storia che ha portato il comune a entrare a far parte di questo itinerario tematico, che collega la cittadina friulana con la nostra città. Partendo da Verona e passando per Tarvisio, Povoletto, Remanzacco, Udine. Manzano e Lignano Sabbiadoro, il Percorso dell’Amore si snoda tra le tracce di Luigi Da Porto e Lucina Savorgnan. Una finestra sulle vite dei due amanti e sulle loro storie, che a loro volta evocano l’amore dei celebri eroi shakespeariani.

La storia di Lucina e Luigi.

Un amore nato tra le vie della frazione di Cavalicco e sotto l’ombra del castello di Savorgnano. Qui i due giovani si incontravano spesso. La loro storia è un mix di poesie, bigliettini d’amore e incontri romantici alla villa Ottelio Savorgnan nell’antico borgo di Ariis, un luogo intriso di fascino che si presta a rievocazioni storiche e a tuffi nel passato di Lucina e Luigi Da Porto.

L’inaugurazione.

In occasione dell’evento condotto dalla giornalista Elena Iuri, c’erano il consigliere regionale Moreno Lirutti e vari rappresentanti del mondo dell’economia e della cultura. Presenti anche componenti della giunta comunale, i rappresentanti delle associazioni del territorio coinvolte e i cittadini. Il racconto è stato allietato dalle note della flautista Eleonora Petri e dalle letture di alcuni brani dell’opera “Romeo e Giulietta” di Shakespeare da parte dei lettori volontari Fabiana Sacher e Luigi Rossi.

La Panchina di Verona.

Tra piazza Bra e l’imbocco con via Mazzini, inaugurata nel 2013, campeggia l’installazione urbana “Forever Love”, la panchina dedicata all’amore. Ormai è diventata un punto di riferimento per coppie innamorate e turisti che visitano la nostra città. La leggenda vuole che sedersi su questa panchina porti fortuna in amore. A oggi l’opera è diventata un simbolo dell’amore eterno e della romantica atmosfera che pervade la città scaligera.