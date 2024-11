Freedom is female: il Natale solidale di Altromercato è donna.

Altromercato, leader del Commercio Giusto in Italia, propone una regalistica aziendale etica e solidale per il Natale 2024 con il progetto “Freedom is Female”. Quest’anno, i pacchi regalo non solo offrono prodotti di qualità da filiera etica, ma sostengono anche quattro iniziative dedicate a donne e bambini in ambiti sociali e umanitari.

I progetti.

Rompi il Silenzio : centro antiviolenza di Rimini che combatte i matrimoni forzati.

: centro antiviolenza di Rimini che combatte i matrimoni forzati. Associazione per l’Integrazione delle Donne di Modena : percorsi di formazione per l’empowerment delle donne migranti.

: percorsi di formazione per l’empowerment delle donne migranti. Ospedale Pediatrico di Betlemme : fondi per monitor vitali nel reparto di terapia intensiva neonatale.

: fondi per monitor vitali nel reparto di terapia intensiva neonatale. Meru Herbs (Kenya): sostegno alle donne coltivatrici e autonomia energetica per le loro abitazioni.

Nel 2023, Altromercato ha confezionato 25mila pacchi regalo per 260 aziende, segnando una crescita del +26% rispetto al 2022. “Con il nostro progetto, uniamo sostenibilità ambientale e giustizia sociale, generando un impatto concreto su pianeta e persone” dichiara Valeria Calamaro, responsabile Marketing di Altromercato.