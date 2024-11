Un nuovo discount apre in provincia di Verona: si chiama Action.

Action, la catena di discount non food in forte espansione, apre il suo terzo punto vendita in provincia di Verona. Il nuovo negozio sarà inaugurato sabato 23 novembre a San Bonifacio, in Via Villanova 40. Con una superficie di vendita di 1.014 metri quadrati e un team di 20 nuovi dipendenti, il punto vendita mira a soddisfare le esigenze di una clientela in continua crescita.

I clienti di San Bonifacio potranno accedere alla rinomata “Formula Action”, che prevede un assortimento di 6.000 prodotti distribuiti in 14 categorie merceologiche. Dagli articoli per la casa, ai giocattoli, al giardinaggio e bricolage, fino al fai da te e agli alimenti, Action si distingue per prezzi estremamente competitivi.

Più di 1.500 prodotti disponibili a meno di 1 euro .

disponibili a meno di . Oltre due terzi degli articoli proposti ha un costo inferiore ai 2 euro .

degli articoli proposti ha un costo inferiore ai . Ogni settimana, l’assortimento si arricchisce con 150 nuovi prodotti, garantendo sempre novità e varietà sugli scaffali.

Sostenibilità.

Action non è solo sinonimo di convenienza, ma anche di responsabilità ambientale. La catena si impegna a ridurre la impronta di carbonio dei propri prodotti e ad aumentare la loro circolarità. Ecco i traguardi raggiunti.

Il 100% dei prodotti in cotone e il 94% di quelli in legno provengono già da fonti sostenibili.

e il provengono già da fonti sostenibili. Entro la fine del 2024, Action mira a raggiungere l’obiettivo del 100% di legno certificato sostenibile.

Orari di apertura.

Il punto vendita di San Bonifacio sarà aperto: Lunedì – Sabato: 8:45 – 20:30 e Domenica: 9:00 – 20:00.