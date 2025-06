Forno Creativo: a Veronella è nato il laboratorio che dà lavoro e dignità a 45 persone con disabilità.

Veronella si arricchisce di un nuovo punto dedicato al cibo artigianale e all’inclusione sociale: è il “Forno Creativo” inaugurato sabato 31 maggio. Aperto in viale del Lavoro 14, questo innovativo laboratorio è molto più di una semplice panetteria. È un progetto pionieristico che offre a 45 persone con disabilità l’opportunità di acquisire competenze professionali, integrarsi nel mondo del lavoro e, soprattutto, riscoprire il valore della propria autonomia.

L’iniziativa, nata dalla sinergia di diverse realtà del territorio veronese e padovano – tra cui l’Associazione di volontariato Il Paese di Alice, Monteforte Il Fiore a r.l. Onlus e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme – rappresenta un faro di speranza e un esempio di come l’imprenditoria sociale possa generare un impatto positivo sulla comunità.

La giornata tipo.

All’interno del “Forno Creativo“, la giornata è scandita dalla preparazione di prodotti da forno: dal pane fresco ai dolci, dalle torte salate alle focacce, ogni prodotto è il frutto di un meticoloso lavoro e di un impegno costante. I giovani, affiancati da educatori specializzati e maestri fornai, imparano le tecniche della panificazione.

Il pane della vita.

Il progetto “Forno Creativo” si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione delle persone con disabilità. L’Associazione San Bonifacio, promotrice dell’iniziativa, vanta una lunga esperienza nel campo del volontariato e dell’integrazione, e il “Forno Creativo” ne è la naturale evoluzione. L’idea di un forno come luogo di inclusione non è casuale: il lavoro manuale, la ripetitività di alcune operazioni e la possibilità di vedere il frutto del proprio impegno sono elementi che favoriscono l’apprendimento e il benessere delle persone coinvolte.

Il primo punto vendita di Viale del Lavoro a Veronella è già operativo, e i prodotti del “Forno Creativo” saranno presto disponibili anche in altri contesti, grazie a collaborazioni con supermercati, negozi e mercati rionali. L’obiettivo è quello di ampliare la rete di vendita per garantire una sostenibilità a lungo termine del progetto e offrire sempre nuove opportunità.