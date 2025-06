Cariverona investe sui giovani: al via il bando da 2,8 milioni

Bando “Orienta il tuo futuro”: Fondazione Cariverona sostiene i giovani con 2,8 milioni di euro.

Fondazione Cariverona ha lanciato il nuovo bando “Orienta il tuo futuro“, con una dotazione complessiva di 2,8 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi rivolti a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 20 anni.

L’iniziativa nasce per rispondere concretamente alle esigenze delle nuove generazioni e promuove percorsi di crescita personale e orientamento in cui scuola, famiglie, istituzioni, enti del terzo settore e imprese lavorino insieme per accompagnare i giovani in un cammino condiviso di valorizzazione.

Al centro del bando: lo sviluppo di competenze trasversali, relazioni significative, protagonismo giovanile e benessere relazionale e psicologico.

Il bando è rivolto a reti territoriali operanti nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova. Le candidature dovranno essere presentate online entro le ore 13 del 19 settembre 2025.