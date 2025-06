10eLotto, la fortuna bussa a Verona: centrato un 7 alle Golosine

Il 10eLotto premia Verona.

I concorsi del 10eLotto di venerdì 6 e sabato 7 giugno premiano il Veneto, con vincite complessive pari a 53.500 euro. A Venezia, come riporta Agipronews, colpo da 26mila euro grazie a un 3 ‘Oro’ in viale Giuseppe Garibaldi Mestre.

A Verona un 7 ‘Oro’ regala 12.500 euro a un fortunato giocatore in via Golosine. Infine, tre premi da 5mila euro ciascuno, di cui due a Venezia – ancora in viale Giuseppe Garibaldi Mestre – con un 2 ‘Oro’ e un 1 ‘Oro’, e uno a Cona, in provincia di Venezia, grazie a un 8 ‘Doppio Oro’, realizzato in via Roma. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 13 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,78 miliardi da inizio anno.