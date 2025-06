Incendio in pieno centro a Verona: Volkswagen prende fuoco

Fumo e fiamme in centro a Verona: Volkswagen prende fuoco in corso Porta Nuova.

Attimi di tensione questa mattina a Verona, quando un’auto Volkswagen ha preso fuoco mentre transitava in Corso Porta Nuova. Erano da poco passate le 7:30 quando la Touran, per cause riconducibili a un guasto al motore, ha improvvisamente sprigionato fumo e fiamme.

La colonna di fumo ha attirato l’attenzione di passanti e automobilisti, mentre sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, insieme a Carabinieri e Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l’area e provveduto alla gestione del traffico.

L’intervento dei pompieri è stato rapido ed efficace: in pochi minuti l’incendio è stato domato, evitando danni a cose o persone nei paraggi. La viabilità, temporaneamente interrotta e deviata, è stata completamente ripristinata entro le 8.

Nessun ferito è stato segnalato. L’episodio ha causato solo qualche disagio alla circolazione.