Fondazione Cariverona lancia bando da 2 milioni per sport e cultura

Sport e cultura come motori di crescita: Fondazione Cariverona investe 2 milioni di euro per i ragazzi dai 6 ai 18 anni.

Sport e cultura per curare il futuro: il nuovo bando da 2 milioni di Fondazione Cariverona per creare “laboratori di cittadinanza”. Qui bambini e ragazzi imparano a riconoscere il proprio valore e a immaginare nuove possibilità. Con questa visione, Fondazione Cariverona ha lanciato la seconda edizione del bando “Sport e cultura per l’inclusione”, mettendo a disposizione 2 milioni di euro per sostenere la crescita dei minori tra i 6 e i 18 anni.

Un investimento sulle nuove generazioni.

L’iniziativa nasce per rispondere a un’esigenza urgente: contrastare la povertà educativa e offrire opportunità di qualità anche a chi vive in contesti di vulnerabilità. In un’Italia dove oltre un minore su quattro è a rischio esclusione, investire su palestre, teatri e biblioteche significa creare spazi capaci di trasformare le differenze in risorse.

“Se vogliamo parlare di futuro, dobbiamo cominciare da chi il futuro lo abita già”, ha dichiarato Bruno Giordano, presidente di Fondazione Cariverona. Secondo Giordano, sport e cultura sono i linguaggi attraverso cui i giovani possono ritrovare voce e fiducia.

I dettagli del bando.

Il bando si rivolge a enti pubblici e organizzazioni non profit operanti nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Mantova e Ancona. I progetti non dovranno limitarsi a singole attività, ma dovranno strutturarsi come percorsi educativi capaci di rimuovere gli ostacoli e facilitare l’accesso alle attività sportive e culturali eliminando barriere economiche o logistiche. Valorizzare le figure educative: rafforzare il ruolo di allenatori, tutor e operatori culturali, pilastri fondamentali del processo di crescita. Fare rete: costruire alleanze solide tra scuole, associazioni e servizi del territorio per generare impatti duraturi nel tempo.

Scadenze e contributi.

Le realtà interessate hanno tempo fino alle ore 13 del 27 marzo 2026 per presentare la propria candidatura online. Ogni iniziativa potrà ricevere un contributo massimo di 50 mila euro, a fronte di un cofinanziamento minimo del 20%, per progetti della durata massima di 24 mesi.