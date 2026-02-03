Cittadini più sicuri e informati, San Martino Buonalbergo fa rete contro l’illegalità: al via “Insieme contro le truffe”.

Il comune di San Martino Buon Albergo alza lo scudo contro i raggiri: un incontro il 17 febbraio per battere le truffe. Non solo anziani, ma anche famiglie e cittadini digitalizzati: nessuno è più realmente al sicuro dall’ingegnosità dei truffatori. Per rispondere a un fenomeno in preoccupante ascesa, il comune di San Martino Buon Albergo ha deciso di passare al contrattacco con un’iniziativa di sensibilizzazione diretta e pratica. L’ingresso all’evento è libero e gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare per rafforzare quella “difesa collettiva” necessaria a rendere la comunità più sicura.

Martedì 17 febbraio, alle ore 10, il Teatro della Chiesa di Cristo Risorto (via Adamello 15) ospiterà l’incontro pubblico “Insieme contro le truffe”. L’evento nasce dalla sinergia tra lo Sportello Adiconsum locale, l’Istituzione Servizi al Cittadino (ISAC), Cisl Verona e il sindacato dei pensionati FNP.

Un vademecum contro l’inganno.

L’obiettivo della mattinata non è solo informare, ma fornire un “kit di sopravvivenza” contro i raggiri moderni. Durante l’incontro verranno analizzate le tecniche più insidiose.

Truffe telefoniche: i finti operatori e le chiamate svuota-conto.

i finti operatori e le chiamate svuota-conto. Insidie digitali: phishing, messaggi sospetti e false comunicazioni istituzionali.

phishing, messaggi sospetti e false comunicazioni istituzionali. Raggiri “porta a porta”: come riconoscere i malintenzionati che si fingono addetti ai servizi.

Prevenzione e assistenza.

Oltre a spiegare come prevenire il danno, gli esperti di Adiconsum illustreranno i percorsi di tutela legale e i servizi di assistenza già attivi sul territorio per chi è già rimasto vittima di un illecito. “Informarsi è il primo passo per proteggersi”, spiegano gli organizzatori, sottolineando come la consapevolezza sia l’arma più efficace per disinnescare i tentativi di truffa sul nascere.