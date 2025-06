A Silvano Pedrollo e Anna Fiscale va il Premio Internazionale per la Leadership e la Benevolenza Joaquín Navarro-Valls.

Va a Silvano Pedrollo per la categoria Senior e ad Anna Fiscale per la categoria Junior il Premio Internazionale per la Leadership e la Benevolenza Joaquín Navarro-Valls, assegnato da Biomedical University Foundation, giunto alla sua terza edizione per dare risalto a

“figure di rilievo le cui azioni hanno contribuito in modo significativo alla promozione della solidarietà,

della generosità e della capacità di leadership nel perseguire il bene comune”.

Il premio a Silvano Pedrollo.

La motivazione del premio riconosce a Silvano Pedrollo, fondatore e presidente di Pedrollo SpA, una

visione imprenditoriale etica e inclusiva: attraverso l’attività di un gruppo industriale modello

dell’eccellenza italiana porta l’impegno solidale nei contesti più poveri e fragili del mondo. Il suo è un

contributo al bene comune e al servizio degli ultimi: quella benevolenza concreta che genera fiducia nel

futuro e consente di progredire partendo dall’acqua come autentica sorgente di vita.

Una visione che ha permesso all’attività industriale dell’azienda – produrre elettropompe in grado di

portare l’acqua ovunque – di farsi strumento per dissetare con l’oro blu anche le aree prive di

infrastrutture essenziali: finora sono stati installate pompe per oltre 1300 pozzi, soprattutto in Africa,

Medio Oriente, Asia, Sudamerica e nella stessa Europa. Pozzi e acquedotti che insieme a scuole e centri

di assistenza sanitaria hanno migliorato la vita di milioni di persone.

“Sono grato di questo riconoscimento, che considero soprattutto un forte stimolo per continuare a

meritarlo – dice Silvano Pedrollo -. Lo dedico alla mia famiglia e ai miei dipendenti che mi hanno

affiancato, consapevoli che portare un piccolo aiuto al mondo sia un privilegio del quale vogliamo

essere all’altezza. Perciò lo considero un dovere e insieme un dono: l’energia che ritroviamo in noi

anche nel lavoro nasce dalla necessità di fare sempre di più per gli altri”.

Il premio ad Anna Fiscale.

Ad Anna Fiscale va il Premio nella categoria Junior per aver fondato e fin qui condotto una realtà no

profit, Quid, che è cresciuta fino a diventare un modello riconosciuto a livello internazionale di

economia circolare, sostenibilità e inclusione, coinvolgendo decine di donne in situazioni di svantaggio,

trasformando eccedenze tessili in opportunità di riscatto e bellezza. Il suo stile di leadership, mite e determinato, ha ispirato una nuova generazione di imprenditrici e operatori sociali, testimoniando che è possibile coniugare impresa e solidarietà, creatività e giustizia sociale.

Quid infatti da più di undici anni rappresenta un modello di innovazione sociale unico in Europa, capace

di unire l’eccellenza del Made in italy con un modello di economia circolare e opportunità di lavoro per

persone fragili a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro, in particolare donne vittime di

tratta o violenza e disabili. “Nuova vita a persone e tessuti” è il cuore della missione dell’azienda: Quid

impiega stabilmente 160 persone e dalla sua fondazione ha recuperato oltre 2000 km di tessuto.

“Ricevere questo premio mi rende estremamente grata ed emozionata: un riconoscimento

importante, che mette in luce quanto il lavoro collettivo che facciamo in Quid da più di 11 anni sia

fondamentale per creare occasioni concrete di riscatto per nuovi progetti di vita, attraverso il lavoro,

come leva fondamentale di cambiamento per il singolo e la società – dichiara Anna Fiscale, Presidente

e Fondatrice di Quid Impresa Sociale. Sono felice di poter condividere questo momento con la mia famiglia, presente al mio fianco e con tutti i 160 collaboratori che fanno di Quid l’eccellenza che oggi ci viene riconosciuta“.