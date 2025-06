Notti tropicali a Verona, umidità e temperature mai sotto i 25 gradi

Le notti tropicali di Verona, tra umidità e temperature mai sotto i 25 gradi. E di giorno le massimo sono previste tra i 35 e i 36 gradi.

Sono notti tropicali quelli che stiamo vivendo in questi giorni a Verona. Quella tra martedì 24 e mercoledì 25 giugno è stata infatti una notte veramente bollente a Verona e in tutta la provincia. Le temperature minime, come hanno rilevato gli esperti di meteo4verona, sono state ovunque ben al di sopra dei 20°C, e in città in particolare non si è scesi sotto i 25°C. Quelle che in gergo si definiscono “notti tropicali”.

Le massime sono previste sui 35-36°C, il tutto sempre associato a un elevato tasso di umidità che renderà difficile sopportare questo genere di temperature. Si tratta infatti di temperature di molti gradi sopra la media del mese di giugno. Oggi, mercoledì 25, il tempo sarà bello tutto il giorno e solo alcune nubi di passaggio possono oscurare momentaneamente il sole ma senza alcuna chance di pioggia.