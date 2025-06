Il corpo senza vita di un uomo di circa 30 anni è stato recuperato dalla Guardia costiere del lago di Garda alla Rocca di Manerba.

È stato segnalato alla Guardia costiera del lago di Garda il corpo di un uomo apparentemente privo di vita in galleggiamento nello specchio lacustre sottostante la Rocca di Manerba. Immediato l’intervento del mezzo della Guardia costiera che ha fatto lanciare in acqua il soccorritore marittimo che ha raggiunto la persona rendendosi subito conto che per la stessa non vi era più nulla da fare.

Recuperato a bordo della seconda unità della Guardia costiera intervenuta in supporto, il corpo della persona (un uomo di circa 30 anni) è stato trasferito nel sorgitore di Dusano nel Comune di Manerba dove sono sopraggiunti sia i carabinieri della locale stazione di Manerba che la polizia locale della Valtenesi, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento.

Sul posto anche un’autoambulanza del 118 i cui sanitari hanno dichiarato il decesso della persona di cui non sono ancora note le generalità.