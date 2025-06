Iniziati i lavori di asfaltatura di via Caiò a Verona, spesa prevista 77mila euro.

E’ iniziato in questi giorni il cantiere per la sistemazione e l’asfaltatura di via Caiò a Verona. L’intervento riguarderà un tratto complessivo di circa 2 km, non continuativi, e rappresenta un primo passo verso la riqualificazione dell’intera via.

La cifra destinata al progetto è di circa 77mila euro, ma potrebbe subire un incremento secondo le specificità di cantiere. L’auspicio è infatti quello di riuscire a realizzare i lavori, invece che in due fasi consecutive, in un unica volta. I lavori di asfaltatura sono iniziati ieri e avranno una durata di circa 4-5 giorni, salvo condizioni meteo avverse. Durante l’intervento, la strada sarà chiusa al traffico veicolare, ma sarà sempre garantito l’accesso ai residenti.

L’intervento in corso è il risultato di una programmazione già definita e approvata dal Consiglio di Circoscrizione 8^ nell’ambito delle Manutenzioni Straordinarie 2023. Il Consiglio di Circoscrizione 8^ ha infatti inserito l’intervento su via Caiò come prioritario, fin dal 2023, e successivamente riapprovato anche nel piano manutenzioni 2024, proprio a fronte delle numerose criticità segnalate dai cittadini.

La strada è strategica non solo per i residenti, ma anche per ciclisti, turisti e mezzi che collegano le provinciali SP35 e SP37b. I lavori erano già stati pianificati e finanziati, ma sono stati posticipati un paio di mesi esclusivamente a causa dei ritardi dovuti alle procedure di gara e subappalto, vincolate dal Codice degli Appalti.

Su via Caiò, dall’inizio del mandato, marzo e ottobre 2023, vi é già stato un intervento di ripristino manto stradale e interventi puntuali di manutenzione. A settembre 2024 sono stati effettuati lavori di miglioramento e rinforzo di una scarpata con inserimento di chiudature passive e ancoraggi.