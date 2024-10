Finge di essere il marito della figlia per rubarle i soldi: arrestato.

Finge di essere il marito della figlia per rubarle i soldi: è successo a San Martino Buon Albergo ai danni di una donna di 89 anni. Come riporta il quotidiano locale L’Arena, la signora è stata vittima di una truffa che le è costata oltre 14 mila euro. Il raggiro è iniziato con una telefonata in cui un uomo, fingendosi il marito della figlia, ha raccontato una storia allarmante: diceva di avere contratto il Covid e di trovarsi in gravi difficoltà economiche a causa di debiti. Con la scusa di evitare guai legali, l’uomo ha chiesto all’anziana una somma di denaro immediata per aiutarlo a risolvere la situazione.

Convinta dall’inganno, la donna ha raccolto tutto il denaro disponibile, circa 14.400 euro in contanti. Poco dopo, un giovane si è presentato alla sua porta dichiarando di essere stato inviato dal finto genero per ritirare i soldi. L’anziana, fidandosi, ha consegnato l’intera somma.

Fortunatamente, i carabinieri erano già sulle tracce del truffatore e sono riusciti a intervenire tempestivamente, arrestando il giovane di 20 anni in flagranza di reato.