Fieracavalli in tour parte dalla Versilia per annunciare la nuova edizione.

Con la tappa inaugurale al Longines Versilia Horse Show di Camaiore (8–12 maggio), Fieracavalli ha dato ufficialmente il via al suo tour di avvicinamento alla nuova edizione numero 127, in programma dal 6 al 9 novembre a Veronafiere. L’iniziativa “Fieracavalli on tour” toccherà Sicilia, Toscana e altre regioni italiane, portando con sé un’anteprima delle novità della storica manifestazione equestre e valorizzando l’intero comparto attraverso incontri, competizioni ed eventi culturali.

A rappresentare Veronafiere a Camaiore sono stati il presidente Federico Bricolo, Armando Di Ruzza (responsabile area B2C) e il direttore artistico Maurizio Croceri. “Il cavallo unisce sport, turismo, cultura ed economia“, ha dichiarato Bricolo.

Fieracavalli numero 127.

La 127esima Fieracavalli si annuncia ricca di appuntamenti: dalla Longines FEI Jumping World Cup™, unica tappa italiana del prestigioso circuito di salto ostacoli, alle gare internazionali con cavalli arabi, spagnoli e americani. Atteso anche il ritorno dopo 15 anni di Pat Parelli, il “sussurratore di cavalli” statunitense, che proporrà dimostrazioni esclusive del suo metodo “Natural Horsemanship”.

Ampio spazio sarà dedicato all’Arabian Horse, con la finale della Emirates Arabian Horse Global Cup e l’Al Shiraa Futurity Championship, accanto a eventi di prestigio come il B International Show ECAHO e l’International Straight Egyptian Event. Il mondo western sarà protagonista con la selezione della nazionale Youth in vista della AQHA Youth World Cup 2026 e con nuove iniziative dedicate all’inclusione.

Dopo la Versilia, il tour prosegue il 6–8 giugno con la Fiera Mediterranea del Cavallo ad Ambelia, in Sicilia, dove Fieracavalli proporrà esibizioni di razze autoctone, formazione sugli IAA e un grande gala equestre. Dal 13 al 15 giugno sarà la volta di Arezzo, con il Campionato Europeo di Gimkana Western e il debutto dell’iniziativa “Horse, Bicycle & Motorcycle”, dove cicliste e motocicliste potranno provare l’esperienza di salire in sella a un cavallo.