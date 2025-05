Verona film, “L’Ultimo Spettacolo”: il grido della Lav fa eco al Rivoli

Verona, “L’Ultimo Spettacolo”: al Rivoli un film per dire basta agli animali nei circhi.

A Verona arriva “L’Ultimo Spettacolo”: al Cinema Rivoli il film sulla più grande liberazione di animali da un circo. Un cavallo con una tigre sulla schiena, un orso incatenato su un carretto: “non è fantascienza, ma la realtà brutale di certi circhi italiani” grida Lav.

È da queste immagini che prende vita L’Ultimo Spettacolo. Storia di una liberazione, film-documentario diretto da Andrea Morabito, giornalista e regista della Lav (Lega Anti Vivisezione), in arrivo a Verona il 15 maggio alle 19.15 al Cinema Rivoli.

La battaglia in un film.

Il film, distribuito da Mescalito Film e prodotto dalla stessa Lav, racconta con intensità e rigore la più grande liberazione di animali da un circo mai realizzata in Italia: venti animali sottratti al Circo Martin dopo un processo lungo dieci anni, culminato con la condanna definitiva dei proprietari Eusanio Martino e Adam Caroli per maltrattamento.

Attraverso 70 minuti di testimonianze e immagini di archivio, L’Ultimo Spettacolo ripercorre il lavoro tenace dei volontari della sede di Cagliari, le denunce rimaste inizialmente inascoltate, e la determinazione di un gruppo di avvocate che ha contribuito a ottenere una storica sentenza della Cassazione, destinata a segnare un precedente nel diritto degli animali.

Il dopofilm.

Dopo la proiezione è previsto un dibattito con il regista Andrea Morabito, Gianluca Felicetti (presidente Lav) e Lorenza Zanaboni, occasione per discutere anche della situazione normativa attuale in Italia.

Cosa dice la Legge.

Infatti, la legge-delega sullo spettacolo prevede entro il 18 agosto 2025 l’emanazione di un decreto legislativo che vieti l’uso di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. Una misura attesa da anni, in linea con quanto già fatto da oltre 50 Paesi nel mondo. “Secondo un sondaggio DOXA del 2023, il 76% degli italiani è contrario all’uso di animali nei circhi – ricorda Felicetti –. Chiediamo al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e al sottosegretario Gianmarco Mazzi di rispettare questo impegno e non perdere altro tempo”.

Il film rappresenta anche un atto politico e culturale: un invito a riflettere su quale tipo di intrattenimento vogliamo lasciare alle future generazioni. Non un’accusa al circo in sé, ma al modello che ancora oggi costringe animali selvatici a esibirsi contro natura, per puro spettacolo.

L’Ultimo Spettacolo è realizzato grazie al contributo dei soci e sostenitori della Lav. L’ingresso alla proiezione è aperto al pubblico, fino a esaurimento posti. Durante la serata sarà possibile firmare la petizione per l’approvazione immediata del decreto.