Tutto pronto per il “Verona Mineral Show” in fiera

Veronafiere, conto alla rovescia per l’evento più brillante dell’anno: al via il “Verona Mineral Show”.

Dal 21 al 23 novembre, oltre 250 espositori da tutto il mondo animeranno i padiglioni della fiera per il “Verona Mineral Show”. Un’occasione per ammirare minerali, fossili, gemme, cristalli e gioielli.

Manca poco all’appuntamento più “brillante” del calendario fieristico veronese. Si terrà dal 21 al 23 novembre la nuova edizione del Verona Mineral Show, un evento imperdibile per collezionisti, appassionati e semplici curiosi affascinati dalle meraviglie della Terra.

La manifestazione, che si svolgerà a Veronafiere, ospiterà oltre 250 espositori provenienti da tutto il mondo. Un numero che rende l’occasione ottimale per scoprire e acquistare un vasto assortimento di minerali, fossili, gemme, cristalli e gioielli.

Il “Verona Mineral Show” sarà aperto al pubblico per tre giorni, con orario continuato dalle 9 alle 19.

Gli spazi espositivi saranno allestiti nei padiglioni Hall 4 e Hall 5, oltre che nelle rispettive Gallerie 4 e 5. L’ingresso consigliato per i visitatori è quello di Cangrande. Per chi arriva in auto, è a disposizione il Parcheggio P3 (l’ex mercato ortofrutticolo).