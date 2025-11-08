Acque Veronesi incontra la Commissaria europea Roswall

Il presidente di acque veronesi Roberto Mantovanelli ha incontrato la commissaria europea Roswall.

“Una piattaforma di ricerca condivisa potrebbe essere lo strumento che aiuti i gestori idrici”: Acque Veronesi ha incontrato la Commissaria europea Roswall. “Un modo per superare la frammentazione di cui ancora soffrono i gestori, fornendo una spinta sostanziale all’innovazione che il settore richiede su scala europea”, spiega il presidente Roberto Mantovanelli.

Il Presidente lo ha affermato, in occasione dell’incontro con la Commissaria europea per l’Ambiente, la Resilienza idrica e l’Economia circolare competitiva, Jessika Roswall, e il Consiglio di amministrazione di Aqua Publica Europea.

Il confronto si è tenuto a Bruxelles, nella sede del gestore locale Vivaqua, e si è concentrato sull’attuazione della Strategia europea per la resilienza idrica (EWRS), un approccio di sistema che mette al centro la salute dei cittadini europei e l’uso sostenibile della risorsa idrica anche per il futuro.

La Commissaria Roswall ha sottolineato come in questo impegno “il ruolo dei gestori pubblici sia fondamentale, ma richiederà in particolare fiducia e collaborazione. Il settore idrico affronta oggi sfide come il contrasto ai cambiamenti climatici e la protezione della risorsa idrica da vecchi e nuovi inquinanti, sempre più difficili da fronteggiare per singole realtà”.