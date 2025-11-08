Via libera al progetto definitivo del nuovo ospedale di Legnago

Investimento da 140 milioni di euro per il nuovo ospedale di Legnago: via libera al progetto definitivo.

Nuovo ospedale ‘Mater Salutis’ di Legnago: la direzione dell’Ulss 9 Scaligera ha approvato il progetto definitivo del primo stralcio della nuova struttura. L’opera rappresenta un investimento di 140 milioni di euro – finanziati con fondi statali e regionali – e doterà il territorio di un polo sanitario all’avanguardia con 349 posti letto.

L’iter prosegue ora con la verifica del progetto esecutivo, la cui validazione aprirà la strada alla pubblicazione del bando per la gara dei lavori. L’affidamento dei lavori è previsto per la primavera 2026, con una stima di completamento della Fase 1 e 2 per la primavera del 2030, e l’operatività dei servizi entro la fine dell’autunno del 2030.

Progetto.

Il nuovo complesso, che sorgerà nella porzione a nord dell’attuale area ospedaliera, è stato progettato per sostituire gradualmente l’esistente, attraverso una demolizione successiva alla costruzione e al trasferimento.

Il progetto definitivo approvato (Fase 1 e Fase 2) si concentra sulla realizzazione di due corpi principali.

Torre delle Emergenze: un edificio di circa 24 mila mq destinato alle attività ad alta intensità di cura e diagnostica. Accoglierà il Pronto Soccorso, un Blocco operatorio con 9 sale (due per chirurgia robotica e una ibrida con TAC), la Terapia Intensiva, l’UTIC, l’Area materno-infantile e la Diagnostica per immagini.

Blocco delle Degenza: ospiterà tutti i 349 posti letto di degenza medica e chirurgica, dedicati alla media e bassa intensità di cura.

Un punto di forza della nuova infrastruttura sarà l’efficientamento energetico, che permetterà di raggiungere la classe energetica A3 e di coprire l’82% del fabbisogno con fonti rinnovabili.

Oltre a queste prime fasi, il progetto complessivo prevede altri interventi (Fase 3 e 3a) per la realizzazione di edifici dedicati ai servizi diurni (ambulatoriali, dialisi, radioterapia, CUP) e ai servizi di supporto (cucina, farmacia, laboratori).