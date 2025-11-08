Maxi lotteria alla festa della verza moretta di Veronella

Veronella in festa: stand gastronomici, musica per ballare e la maxi lotteria “della Moretta”.

Tutto pronto per la 12esima festa della Verza Moretta di Veronella, organizzata dalla Pro Loco Veronella Aps: cibo, musica e una maxi lotteria. L’evento insignito del riconoscimento di “Sagra di Qualità“, animerà la Nuova area eventi in Via Corte Grande per tre intensi weekend di novembre: 13-14-15-16, 20-21-22-23 e 27-28-29-30 Novembre.

Gastronomia e tradizione.

Protagonista indiscussa della festa è la Verza Moretta di Veronella, ingrediente base di una serie di piatti tipici della tradizione veneta da gustare negli stand gastronomici. La struttura è riscaldata e offre il servizio al tavolo.

Apertura a cena: tutte le sere dalle 19:00 alle 22:00.

Apertura anche a pranzo: le domeniche dalle 12:00 alle 14:00.

Musica, spettacoli e sport.

Oltre al piacere della tavola, la festa offre un ricco programma di musica, spettacoli e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, da segnalare la camminata ludico notoria omologata Fiasp “Tra le Verze Morette di Veronella”, in programma domenica 16 Novembre.

Partenza: dalle 7:30 alle 9:00.

Contributo di partecipazione: 3,00 euro (o 3,50 € per i non soci Fiasp).

Ristori: previste tappe intermedie e un ristoro finale all’arrivo.

La lotteria della Moretta.

A rendere l’atmosfera ancora più elettrizzante, la tradizionale Lotteria della Moretta che mette in palio tanti premi.

1° Premio: Un magnifico Buono Viaggio del valore di € 2.500. La lotteria vanta una lista di 20 premi, tra cui dispositivi tecnologici come Apple MacBook Air, Smartphone Samsung, console Sony PlayStation, una TV LED Panasonic, un Robot cucina Bosch, Apple Watch, elettrodomestici come un Friggitrice Moulinex, e numerosi Buoni Spesa Tosano e Buoni carburante Loro di vario taglio. I biglietti, dal costo di 2,50 euro ciascuno, sono acquistabili alla festa e nei negozi aderenti.