Un fiore contro la fibrosi cistica: appuntamento al Mercato Coperto

Un fiore, una speranza: begonie solidali per la lotta alla fibrosi cistica al mercato coperto di Verona.

Begonie, fiori della speranza: al mercato coperto di Verona un weekend solidale per la lotta alla fibrosi cistica. Sabato 3 e domenica 4 maggio, la Lega Italiana Fibrosi Cistica sarà presente con un banchetto solidale al mercato di Campagna Amica, in Galleria Filippini di via Macello, per raccogliere fondi in vista della Festa della Mamma.

Durante gli orari di apertura del mercato, i volontari offriranno piantine di begonia in cambio di una donazione libera. Il ricavato sarà destinato al potenziamento dei centri di cura del Veneto, nell’ambito di una campagna regionale promossa per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da fibrosi cistica, la più comune tra le malattie genetiche gravi in Italia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Lega Italiana Fibrosi Cistica e Campagna Amica, che da anni promuove il valore della solidarietà attraverso eventi legati al cibo sano e locale. Un connubio che unisce salute, sostenibilità e impegno civile, in un luogo simbolo della filiera agricola veronese.