Bloccati in montagna nella neve: salvati due escursionisti veronesi

Paura sull’altopiano di Asiago per due escursionisti veronesi bloccati in mezzo alla neve: salvati dal Soccorso alpino.

Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri, lunedì 28, per due escursionisti veronesi di 24 anni, rimasti bloccati lungo le creste innevate di Cima del Pra, tra Cima Dieci e Cima Undici, sull’Altopiano di Asiago. I due giovani, partiti il giorno prima da Gallio e dopo aver pernottato al Bivacco Campiluzzi, avevano deciso di affrontare il sentiero 206 per fare ritorno al punto di partenza. Una volta raggiunta la cresta, non sono più riusciti a proseguire a causa della neve e delle difficili condizioni del terreno.

Intorno alle 16.45 è scattato l’allarme: il Soccorso alpino di Asiago è intervenuto attivando anche l’elisoccorso di Treviso Emergenza. L’equipe medica è stata sbarcata al campo sportivo di Gallio, dove una squadra era già pronta a supportare le operazioni.

Poco dopo, l’eliambulanza ha raggiunto la zona impervia, individuando i due escursionisti. Il recupero è avvenuto in hovering, con l’assistenza del tecnico di elisoccorso. I due ragazzi, in buone condizioni di salute, sono stati infine affidati al Soccorso alpino di Asiago.