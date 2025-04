Un morso tira l’altro: la settimana del “Risino d’Elite” è alle porte

Sette location golose vi aspettano a Verona: inizia la caccia al “Risino d’Elite”.

C’è un piccolo dolce che sa di casa e di mattine di festa: è il risino, che dal 2 all’11 maggio torna a Verona per la terza edizione di “Risino d’Elite”. Si tratta di un’iniziativa che accende i riflettori su uno dei tesori della pasticceria veronese.

Sette pasticcerie artigianali, unite nell’Associazione Pasticcerie d’Elite, rendono omaggio a questo dolcetto molto gettonato, in una versione realizzata con riso Melotti. Non un riso qualsiasi, ma una selezione studiata per esaltare la cremosità del ripieno e rendere ogni morso una piccola esperienza di gusto.

Perché proprio il risino?

Il risino è un simbolo della tradizione dolciaria veronese, fatto di ingredienti semplici, ma carico di memoria. Con “Risino d’Elite”, le pasticcerie coinvolte vogliono riportarlo al centro dell’attenzione, celebrando artigianalità, filiera corta e qualità vera, quella che si sente al primo assaggio.

Dove trovare il risino d’Elite.

Ecco le 7 pasticcerie protagoniste di questa dolce settimana, ognuna con la propria interpretazione del risino.

Pasticceria Battini.

Pasticceria De Rossi.

Pasticceria Gragnato.

Pasticceria Manfrin.

Pasticceria Perlini.

Pasticceria Roma.

Pasticceria San Marco.