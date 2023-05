Dal 6 al 7 maggio Uildm Verona Odv sarà in piazza con i cuori di biscotto di Telethon, per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Cuori di biscotto per sostenere la ricerca sulla malattie genetiche rare: in occasione della Festa della mamma, i volontari di Uildm Verona Odv saranno in Piazza Erbe sabato 6 e domenica 7 maggio per la vendita dei dolci di fondazione Telethon della campagna “Io per lei”, dedicata alle mamme. Le confezioni saranno reperibili anche in piazza Isolo, sabato 6 maggio, nell’ambito dei mercatini dell’usato di “Soffitte in piazza 2023”, dove sarà presente la DBA – Anemia diamond blackfan Italia Odv, fra le associazioni italiane collegate all’iniziativa.

La fondazione è nata trent’anni fa proprio dall’appello di un gruppo di mamme della Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm). I Cuori di biscotto sono prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona, disponibili in tre varianti: con arance di Sicilia, con gocce di cioccolato e con farina integrale.

Una campagna dedicata alle “mamme rare”.

“La campagna di primavera Uildm – Telethon rientra in quegli appuntamenti importanti promossi annualmente sul territorio nazionale e locale in favore della ricerca”, ha evidenziato l’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni. “Una tradizione attesa dalla cittadinanza per fare del bene, che quest’anno si lega alla Festa della mamma, con lo slogan “Io per lei” scelto per l’occasione da Telethon in onore delle “mamme rare”.

“La ricerca”, ha spiegato il vice presidente di Uildm Verona, Gennaro Stammati, “è fondamentale per dare speranza nei processi di cura delle malattie rare. Chi dona, dona vita. La sensibilizzazione su questo tema non comporta solo il sostenere, attraverso la donazione, la ricerca, ma anche accrescere l’educazione dei cittadini, al rispetto dell’altro in difficoltà e a coloro che nella disabilità necessitano di una città priva di barriere ed ostacoli”.