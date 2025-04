Verona, Castelvecchio celebra il 25 aprile: ingresso a 1 euro e mappe storiche gratis.

Il Museo di Castelvecchio di Verona, domani apre le porte di ingresso a un prezzo simbolico in occasione della Festa della Liberazione. Infatti, giovedì 25 aprile per tutta la giornata, il biglietto per il museo costerà solo 1 euro, per visitare la mostra multimediale “Fascismo Resistenza Libertà. Verona 1943–1945″, allestita nella sala Boggian e visitabile fino al 27 luglio.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La mostra propone un viaggio immersivo nella Verona del biennio 1943-1945, ricostruendo vicende storiche, politiche, culturali e artistiche che hanno segnato il volto della città durante uno dei periodi più drammatici della storia italiana.

Grazie a supporti multimediali, proiezioni olografiche e narrazioni visive, il percorso espositivo guida i visitatori alla scoperta di protagonisti noti e meno noti: da Galeazzo Ciano a Friedrich Boßhammer, da Rita Rosani a Vittore Bocchetta.

Curata da Andrea Martini, Federico Melotto, Marta Nezzo e Francesca Rossi, la mostra è promossa dal Comune di Verona – Assessorato alla Cultura e Direzione Musei Civici – in collaborazione con l’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.

Le mappe storiche.

Nella stessa giornata del 25 aprile, saranno inoltre distribuite gratuitamente al pubblico tre mappe storiche realizzate dal Comune di Verona in occasione dell’anniversario: La Città delle Prigioni, La Città Ferita e La Città Liberata. Un progetto cartografico pensato per raccontare, con rigore e dettaglio, il volto della Verona occupata, bombardata e infine liberata.

Tutti gli spazi espositivi del Museo di Castelvecchio saranno aperti regolarmente durante la giornata del 25 aprile. Le mappe sono disponibili anche online, sul sito ufficiale del Comune di Verona.