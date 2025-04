Una ragazza di 19 anni si è risvegliata nel campo piena di lividi e graffi dopo una serata in discoteca ad Arbizzano.

L’ipotesi è di quelle da far gelare il sangue: una ragazza di 19 anni drogata, forse violentata, e abbandonata in un campo, piena di lividi e graffi, con i vestiti strappati, dopo una serata in discoteca, la notte di Pasqua, ad Arbizzano. A lanciare l’allarme, sui social, è la stessa madre della ragazza, che chiede a chi ha visto qualcosa di farsi avanti: “Mia figlia è uscita dalla discoteca ad Arbizzano verso le 3.30 il 21 aprile – scrive la madre, dopo essere stata in caserma a presentare denuncia -. Dopo un’ora circa si è risvegliata sul campo di fronte, piena di graffi e ferite, con i vestiti strappati”.

“Per ora non si ricorda nulla – continua – tranne tre sagome umane e una macchina bianca che si allontanava”.

L’ipotesi, terribile, è che la ragazza possa essere stata drogata, magari qualcuno nel locale ha aggiunto qualcosa al suo drink, e poi violentata, prima di venire abbandonata nel campo vicino alla discoteca. Sull’inquietante vicenda stanno indagando i carabinieri, per capire cosa è realmente successo. E la Procura di Verona ha aperto un’inchiesta.