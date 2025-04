Verona investe su Veronetta: 10 mila euro per due eventi di rilancio

Veronetta al centro: il comune di Verona promuove due eventi per la ripresa del quartiere.

Veronetta protagonista con due eventi a cielo aperto, grazie al sostegno del comune di Verona: si comincia il 30 aprile. In quella data nell quartiere ci sarà “Hit the Road, Jazz!”, un evento musicale itinerante organizzato in occasione della Giornata Internazionale del Jazz, mentre l’11 maggio sarà la volta della “Domenica del Quartiere”, una giornata all’insegna della socialità, del commercio di vicinato e della cultura locale.

A promuovere le iniziative è l’amministrazione comunale di Verona, che ha deciso di sostenere attivamente la vitalità del quartiere con il patrocinio e un contributo economico di 10 mila euro. L’iniziativa, voluta dall’assessora al Commercio e alle Attività Economiche Alessia Rotta, rientra in un più ampio percorso di valorizzazione del territorio.

Secondo l’assessora, il momento è ideale per un’azione concreta: “Sappiamo che il quartiere sta affrontando sfide complesse, anche legate ai lavori in corso in via XX Settembre. Ma vogliamo cogliere proprio questa occasione per trasformare un cantiere in un’opportunità: sostenere chi ogni giorno anima Veronetta, promuovere la socialità e incentivare la partecipazione attiva”.

“Hit the Road, Jazz!” darà vita a via XX Settembre, via dell’Artigliere e piazza Santa Toscana attraverso un percorso musicale che vedrà protagonisti gli studenti di Jazz, ospitati in alcune attività commerciali della zona.

La “Domenica del Quartiere”, invece, sarà un evento collettivo che vedrà la partecipazione di realtà associative, culturali e commerciali con iniziative distribuite lungo le principali vie e piazze del quartiere, da via Mazza a piazza XVI Ottobre.

Per entrambe le giornate è prevista la pedonalizzazione temporanea delle strade interessate, l’ampliamento gratuito dei plateatici e la possibilità per gli esercenti di organizzare piccoli concerti e somministrare cibo e bevande in deroga, previa autorizzazione. Saranno messi a disposizione 200 tavoli e 300 panche, e ci sarà spazio anche per gazebo informativi, raccolte fondi e aperture straordinarie dei negozi.