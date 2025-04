Ai Giardini d’Estate di Verona serata danzante anni ’60 e ’70

Verona, serata danzante ai Giardini d’Estate.

Tanta musica e divertimento ai Giardini d’Estate di San Zeno, a Verona, a ritmo di liscio, latino americano, musica anni ‘60 e ‘70 e Cumbia con la band di Graziano Maraschin & Friends. L’appuntamento è per sabato 26 aprile, a partire dalle 21, in via Colonello Galliano, 2. L’evento è organizzato dall’Associazione no profit Musica Viva con il patrocinio della Circoscrizione 1^.



La serata prevede, oltre alla musica dal vivo, anche un momento di convivialità con alimenti e bevande che saranno serviti dalle 20. Il costo del biglietto di ingresso è di 15 euro, con risotto all’isolana e bevanda compresi. Il ricavo della serata sarà devoluto a favore dell’Associazione Alzheimer Verona Italia, che opera su tutto il territorio veronese offrendo servizi gratuiti ai malati e alle loro famiglie.



“Un appuntamento che coniuga solidarietà e divertimento, musica e convivialità nella suggestiva cornice dei Giardini d’Estate – sottolinea Andrea Avanzi consigliere e presidente della commissione V Sociale della Circoscrizione 1^ -. Il sostegno a queste serate può contribuire a fare la differenza nella vita di chi ha bisogno”.