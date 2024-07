Fedrigoni pensa alla vendita delle carte da disegno Fabriano.

Fedrigoni pensa alla vendita delle carte da disegno Fabriano: circolano già voci che indicano che potrebbe cedere la cartiera omonima. Secondo alcune indiscrezioni, il gruppo starebbe rivedendo la propria strategia, suggerendo la possibile vendita di questo storico marchio, fondato nel XIII secolo.

Si parla di un piano denominato “Progetto Michelangelo”, presentato dal proprietario a diversi operatori internazionali. Il nome è ispirato al grande artista rinascimentale che usava la carta Fabriano per le sue missive. Il progetto include la cessione delle linee di carta per arte e disegno ufficio, contrassegnate dal brand Fabriano.

L’area comprenderebbe gli stabilimenti di Fabriano, Castelraimondo e Pioraco, situati nella provincia di Macerata, ma anche quelli in Spagna. Più che una semplice azienda, si tratta di una “comunità” con 600 dipendenti e un fatturato di circa 200 milioni di euro, operante in oltre 100 paesi. Anche se le informazioni non sono definitive, è sicuro che Fedrigoni mira sempre di più alla top quality.