Il progetto Nuove Povertà del comune di Verona alimentato con i fondi derivanti dagli eventi extra lirica e dal 5×1000.

Ridurre la pressione economica sulle famiglie e sostenere le persone sole a rischio di indigenza: è questo l’obiettivo del Comune di Verona con il fondo “Nuove Povertà”, alimentato dalla vendita dei biglietti per gli spettacoli extra lirica e dal contributo del 5×1000 dei cittadini.

Nel 2025 gli eventi extra hanno generato oltre 412 mila euro, di cui 398 mila già ripartiti a favore di interventi di sostegno economico. A questi si sommano 555.907 euro provenienti dal 5×1000, utilizzati per contrastare il disagio abitativo e sostenere le necessità socio-sanitarie delle famiglie in difficoltà.

Il progetto “Una risposta alle Nuove Povertà” punta ad aiutare i nuclei monogenitoriali, le persone sole e gli anziani con pensioni basse, offrendo supporto per affitti, spese quotidiane e assistenza ai figli. Un aiuto concreto che unisce la solidarietà dei cittadini alla capacità del Comune di trasformare le risorse culturali in strumenti di inclusione sociale.