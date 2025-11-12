Lavori in corso, stop ai treni tra Verona Porta Nuova e Brescia

Nei giorni 15 e 16 novembre stop per lavori ai treni nella tratta compresa fra Verona Porta Nuova e Brescia.

Nei giorni 15 e 16 novembre (e per altri successivi fine settimana di novembre e dicembre), per lavori di potenziamento infrastrutturale che deve svolgere il responsabile della linea ferroviaria RFI, la circolazione dei treni sarà sospesa nella tratta Brescia – Verona Porta Nuova.

I treni viaggeranno solo tra le stazioni di Milano e Brescia. Trenord ha istituito un servizio bus a spola ogni 10’ da Brescia a Verona Porta Nuova, e viceversa, come riportato nell’avviso, ove sono contenuti tutti i dettagli utili.