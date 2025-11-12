Nella caserma di via Salvo D’Acquisto i 50 giovani carabinieri destinati alle stazioni dell’Arma di Verona e della provincia.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 12 novembre, presso la caserma “Pastrengo” di via Salvo D’Acquisto, sede del Comando provinciale carabinieri di Verona, il comandante, colonnello Claudio Papagno, ha ricevuto in visita 50 giovani carabinieri, tutti da poco destinati al loro primo incarico operativo, dopo aver concluso i corsi di formazione 143° e 144°, della durata di sei mesi, presso le varie Scuole Allievi Carabinieri di Roma, Torino, Reggio di Calabria, Campobasso, Taranto e Iglesias (CA).

I giovani militari, di età compresa fra i 20 e 25 anni, al termine della attività addestrativa, sono stati destinati al Comando Legione carabinieri Veneto, e successivamente ripartiti presso i vari Comandi Stazione carabinieri della Provincia Scaligera, incrementando significativamente la presenza dell’Arma sul territorio.

Il potenziamento dell’organico, già aumentato nel mese di febbraio, oltre ad interessare la Compagnia cittadina di Verona ha riguardato, in modo importante, le Compagnie carabinieri sia della pianura veronese, Legnago e Villafranca Veronese, sia quelle rivierasche di Peschiera del Garda e Caprino Veronese, nonché quella di San Bonifacio.

Il comandante provinciale, dopo aver accolto con soddisfazione i giovani carabinieri ha dato ai nuovi giunti un saluto di benvenuto nella provincia scaligera, augurando un buon lavoro e un futuro ricco di soddisfazioni professionali, sottolineando come la loro presenza rappresenta una segnale tangibile dell’Arma dei carabinieri, nel garantire la sicurezza e la tranquillità ai cittadini veronesi; infine, nell’occasione, si è soffermato con gli stessi nel piazzale della Caserma di via Salvo D’Acquisto per una foto ricordo.