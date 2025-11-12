Torna la Colletta Alimentare nei supermercati di Verona e provincia. Il vescovo Pompili: “Profezia di giustizia e solidarietà”.

Sabato 15 novembre ci sarà in Veneto, e anche a Verona, la 29ª Giornata nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Ets sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica. Nella regione saranno coinvolti 782 punti vendita (205 quelli a Verona e provincia) e oltre 14.800 volontari, riconoscibili dalla pettorina arancione, che inviteranno i cittadini ad acquistare alimenti non deperibili, come olio, legumi, tonno, riso e alimenti per l’infanzia, da donare alle persone in difficoltà.

Gli aiuti raccolti saranno distribuiti alle 454 organizzazioni convenzionate con il Banco Alimentare del Veneto, che sostengono circa 82.700 persone. L’iniziativa include anche la provincia di Mantova ma non quelle di Belluno e Treviso (legate al Friuli Venezia Giulia).

Il vescovo di Verona, Domenico Pompili, ha ricordato le origini della Colletta, nata da un’intuizione di don Giussani, definendola “una piccola profezia di giustizia e solidarietà” in un contesto economico in cui la ricchezza non è sempre equamente redistribuita.