Al Teatro Camploy “Vieni come sei”: presentata la nuova stagione

Verona, la nuova stagione de L’Altro Teatro: “Vieni come sei” prima dello spettacolo al Camploy .

È tutto pronto per la nuova stagione 2025/26 di Verona L’Altro Teatro al Camploy, intitolata “Come As You Are – Vieni come sei”. La rassegna ha in cartellone 14 appuntamenti con la scena contemporanea italiana.

Protagonisti.

Il cartellone vedrà alternarsi grandi nomi del teatro italiano come Emma Dante, Davide Enia, Leonardo Lidi, Lodo Guenzi, Giuliana Musso, Marco D’Agostin, Babilonia Teatri, Anagoor e molti altri.

Ad aprire la stagione sarà, il 13 novembre, lo spettacolo “Foresto – La notte poco prima delle foreste” della compagnia pluripremiata Babilonia Teatri. Lo spettacolo è un “viaggio emotivo e politico” incentrato sulla figura del “foresto” – parola dialettale veneta per indicare lo straniero – interrogando chi è oggi l’escluso e chi decide l’appartenenza.

Recitazione in lingua dei segni.

In scena, Enrico Castellani affianca Daniel Bongioanni, un performer sordo.

Bongioanni interpreta il testo in LIS (Lingua dei Segni Italiana), trasformando la performance in una “vera e propria drammaturgia visiva” che dialoga con luce e spazio scenico.

Il gesto diventa “voce, ritmo, emozione” rendendo lo spettacolo “accessibile e profondamente universale” e incarnando la visione “Come As You Are”.

Novità, gli incontri prima dello spettacolo.

Una novità di quest’anno è l’introduzione degli incontri con la compagnia, programmati alle ore 19, prima di ogni spettacolo. Curati dal direttore artistico Fabrizio Arcuri, questi momenti offrono al pubblico l’occasione di approfondire i temi della messa in scena e confrontarsi direttamente con gli artisti.