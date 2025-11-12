L’Opera torna al Filarmonico: a dicembre “Ernani” di Verdi 

Teatro Filarmonico celebra i 50 anni della Fondazione Arena di Verona con “Ernani” di Verdi.

Un evento speciale attende gli appassionati di opera lirica al Teatro Filarmonico di Verona: in dicembre, andrà in scena l’opera “Ernani” di Giuseppe Verdi. Si tratta di un evento che celebra i 50 anni della Fondazione Arena di Verona.

L’opera, uno dei drammi verdiani più intensi, sarà rappresentata in quattro serate: il 14, 17, 19 e 21 dicembre.

La rassegna si svolge sotto l’egida della Fondazione Arena di Verona e del Teatro Filarmonico stesso, e fa parte della programmazione “L’altro volto dell’Arena”. L’iniziativa è supportata da BCC Veneta – Gruppo BCC Iccrea, in qualità di Main Sponsor.