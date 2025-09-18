RelazionExpo, la fiera delle relazioni a Verona: quattro giorni per costruire nuove connessioni.

Dal 23 al 26 ottobre, Verona diventa il cuore di RelazionExpo, la fiera che mette al centro le relazioni come motore di innovazione, economia e cultura. Quattro giorni all’interno del Palazzo della Gran Guardia dedicati a convegni, mostre e percorsi esperienziali che collegano imprese, istituzioni, mondo accademico e cittadini.

La seconda edizione dell’evento propone dodici temi trasversali, dall’arte allo sport, dalla sostenibilità all’economia, con ospiti di spicco come lo scienziato e inventore del microchip Federico Faggin e l’artista e candidato al Nobel per la Pace Michelangelo Pistoletto.

Cinque le aree principali.

Abitare, cibo, lifestyle, innovazione e sostenibilità, attorno alle quali si svilupperanno tavole rotonde, workshop e conferenze aperte al pubblico. RelazionExpo non è solo un luogo di incontro: è un laboratorio per stimolare nuove connessioni, far crescere il capitale umano e costruire una rete di relazioni utili a livello locale e nazionale.

Tra i momenti clou, la conferenza di apertura con giovani economisti internazionali, tavole rotonde sul turismo, l’acqua come bene comune e la geopolitica, e il Premio Europeo delle Relazioni, che quest’anno sarà assegnato a Faggin e a Giuseppe Lumia. Non mancheranno sessioni dedicate all’arte, alla moda sostenibile, alla mediazione e allo sport come strumento educativo e sociale.

RelazionExpo è un’occasione unica per esplorare nuovi modelli di collaborazione tra persone e imprese, scoprire idee innovative e partecipare a un’esperienza culturale e professionale che mette al centro il valore autentico delle relazioni.

In foto Ombretta Zulian e Ketty Panni, fondatrici di Relazionesimo.