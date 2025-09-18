Verona, workshop per aiutare i giovani a trovare un “senso”

“Giovani in cerca di senso”, come aiutarli: workshop a Verona affronta il tema.
Mercoledì 8 ottobre dalle 16 alle 18, nell’Aula Magna della Sfp Canossiana di Verona il workshop “Giovani in cerca di senso”. Si tratta di un appuntamento dedicato alla riflessione sulle sfide educative e relazionali dei ragazzi. L’iniziativa rientra nel progetto Gener-Azioni, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Il programma prevede l’apertura con i saluti dell’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Verona, Luisa Ceni, seguita dalla presentazione dei risultati di un’indagine condotta dal prof. Federico Perali, direttore scientifico di Economics Living Lab.
A concludere, l’intervento del dott. Gustavo Adolfo Mejia Gomez, che affronterà il tema della responsabilità degli adulti nella costruzione di una comunità educativa capace di sostenere i giovani di fronte a fragilità personali e relazionali. L’incontro si chiuderà con un aperitivo finale, occasione di confronto e networking tra i partecipanti.