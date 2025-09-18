La Caprino-Spiazzi torna a rombare dopo 14 anni

Rombano i motori: dopo 14 anni, ritorna la gara di velocità Caprino-Spiazzi.

Dopo 14 anni di assenza, la Caprino-Spiazzi riaccende i motori e torna come gara di velocità dal 17 al 19 ottobre. La celebre cronoscalata veronese porterà sulle curve della Sp8, moderne, storiche e supercar, restituendo agli appassionati un appuntamento entrato nella tradizione sportiva del territorio.

Il ritorno della competizione è stato possibile grazie alla collaborazione tra i Comuni di Caprino Veronese e Ferrara di Monte Baldo, l’Automobile Club Verona e la Provincia di Verona, che ha varato un piano di messa in sicurezza delle strade provinciali da 4,8 milioni di euro in tre anni. La Sp8 è il primo intervento pilota di questo progetto, con nuove barriere di protezione lungo il tracciato.

Il programma.

Venerdì 17 ottobre le verifiche sportive e tecniche tra Palazzo Carlotti e piazza Stringa. Sabato 18 ottobre due ricognizioni sul nuovo percorso di 5 km e una rievocazione storica per vetture stradali fino all’anno 2000. Domenica 19 due manche di gara, intervallate dal Tributo Supercars, con le fuoriserie protagoniste assolute.