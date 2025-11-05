I Music Awards tagliano il traguardo storico: la grande festa della musica italiana è all’Arena di Verona.

Il Tempio della Musica Italiana compie 20 anni: l’Arena di Verona celebra i Music Awards a settembre 2026. Si tratta della 20ima edizione dell’evento che da due decenni è il barometro del successo discografico e live d’Italia.

Due serate evento.

Per celebrare questo storico traguardo, l’anfiteatro scaligero, ormai sede emblematica della manifestazione per la 16ima volta, aprirà i suoi battenti per due serate speciali: venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026.

Due decenni di riconoscimenti.

Dal 2007 a oggi, i Music Awards non sono stati solo una cerimonia, ma un fedele specchio dell’evoluzione dell’industria. Nati con l’obiettivo primario di omaggiare le vendite degli album, hanno saputo adattarsi con intelligenza alla rivoluzione digitale. Oggi, il premio abbraccia tutte le forme di successo: dai tradizionali dischi d’Oro, Platino e Multiplatino certificati FIMI/NIQ, alla consacrazione dei singoli nell’era dello streaming, fino al riconoscimento della potenza del live.

La vera unicità di questi premi sta nel celebrare il vero successo: vengono onorati non voti o giurie, ma i risultati tangibili ottenuti nei dodici mesi precedenti. La platea dell’Arena applaude chi ha riempito gli stadi: vengono consegnati i premi per eventi e tour che hanno superato le 100 mila presenze (Oro), le 200 mila (Platino) e le 300 mila (Diamante), cifre certificate da SIAE.

I numeri del ventennio.

Nel corso delle sue edizioni, l’evento ha ospitato oltre 600 artisti e consegnato più di 1.000 premi, segnando l’affermazione di intere generazioni di cantanti e band.