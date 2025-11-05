Condannato ai domiciliari, 44enne fermato dai carabinieri a Nogara

I carabinieri di Nogara hanno fermato e condotto alla propria abitazione un 44enne condannato a 8 mesi di arresti domiciliari.
Nel pomeriggio di ieri, martedì 4 novembre, i carabinieri di Nogara, in ottemperanza a un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Verona, hanno arrestato un 44enne di nazionalità marocchina, del luogo.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e condotto presso la propria abitazione, dove dovrà scontare la pena di mesi 8 di arresti domiciliari, divenuta definitiva il 27 maggio 2022, per un delitto commesso in passato; nello specifico, si tratta del reato di “false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale” commesso nel comune di Nogara nel maggio del 2020.
Eseguite le formalità di rito, il 45enne è stato condotto presso la propria abitazione, dove sconterà la pena sotto il controllo e la vigilanza dell’Arma dei carabinieri.