Frantoio Bonamini in festa: la Valle dell’Olio si apre al pubblico

Dagli uliveti al frantoio 4.0: Bonamini celebra 60 anni con la Festa dell’Olio 2025 a Illasi.

Bonamini celebra 60 anni con la Festa dell’Olio 2025 a Illasi con un evento speciale dedicato alla comunità e agli amanti dell’extravergine. Domenica 9 novembre l’azienda riconosciuta come un’eccellenza veneta e internazionale per il suo Olio Extravergine di Oliva Veneto Valpolicella Dop, aprirà le porte per la “Seconda Giornata del Frantoiano – Festa dell’Olio 2025”. L’evento è in programma dalle 10 alle 19.

Viaggio sensoriale con il Mastro Frantoiano.

Protagonista della giornata sarà Giancarlo Bonamini , mastro frantoiano e titolare, che guiderà personalmente i visitatori in un racconto appassionato, sintetizzato nel motto che lo ispira: “È il Frantoiano che fa il Frantoio.”

Il percorso di visita, disponibile su prenotazione, accompagnerà gli ospiti dall’oliveto dove si potrà osservare la raccolta delle olive e conoscere le varietà coltivate fino al cuore tecnologico dell’azienda: il moderno Frantoio 4.0. Qui verrà illustrato come l’estrazione a freddo e l’uso delle nuove “gramole verticali” garantiscano l’eccellenza e la sostenibilità del prodotto.

Degustazione e “nocciolini” per i più piccoli.

Il momento più atteso è il “Sesto Senso dell’Olio”, una tappa multisensoriale con degustazione guidata per cogliere profumo, colore e consistenza dell’extravergine appena prodotto.

La giornata culminerà con il taglio di una torta speciale realizzata con il PanettOlio Bonamini alle ore 16, seguito da un brindisi con i vini Cort’Emilia Bonamini.

Non mancheranno le attività dedicate alle famiglie: per i più piccoli sarà organizzato un laboratorio didattico per creare cuscini caldi personalizzati con i nocciolini delle olive, unendo creatività, gioco e sostenibilità. L’evento, a ingresso gratuito.