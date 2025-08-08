Montorio, teatro e cucina partenopea al Castello

Risate, cucina napoletana e il cast di “Il Teatro è Servito” al Castello di Montorio.

Allegria, piatti tipici della cucina napoletana e l’atmosfera suggestiva del Castello di Montorio: sabato 9 agosto torna Il Teatro è Servito. Si tratta della rassegna ideata e diretta da Enzo Rapisarda che unisce spettacolo e buona tavola.

In scena andrà L’amico di papà, commedia brillante in due atti di Eduardo Scarpetta. Rapisarda interpreterà il protagonista Don Liborio, affiancato da Mario Cuccaro nei panni del maldestro Felice Sciosciammocca e da un cast affiatato. La trama ruota attorno alle disavventure di Felice, che, arrivato per aiutare la famiglia di Don Liborio, finisce per creare una serie di esilaranti disastri.

Come da tradizione della rassegna, la serata sarà accompagnata da un menù ispirato alla cucina partenopea: tra i piatti annunciati, gnocchi alla sorrentina e torta caprese. L’evento inizierà alle 20 con l’apertura del bar e della ristorazione, mentre lo spettacolo partirà alle 21.

I posti per la cena sono limitati e prenotabili sul sito del Castello di Montorio. Il biglietto per il solo spettacolo costa 12 euro (ridotto 10 per under 18 e over 65), ingresso gratuito per persone con disabilità. Parcheggio gratuito disponibile nelle vicinanze.