Al Giardino Sigurtà un tripudio di tulipani sotto le “Stelle della Lirica”

Valeggio sul Mincio, la grande lirica torna al Parco Sigurtà con i capolavori di Verdi e Puccini.

A Valeggio sul Mincio, le “Stelle della lirica” incontrano la natura: lunedì 18 agosto, alle 20.30, il Parco Giardino Sigurtà si trasformerà in un teatro a cielo aperto. Questo per la 15esima edizione di “Stelle della Lirica”, appuntamento atteso dagli amanti del belcanto.

Sul grande palco allestito all’ingresso del parco (10 metri per 4), l’Orchestra dei Colli Morenici, diretta dal maestro Sebastiano Rolli, accompagnerà voci di primo piano della scena operistica: il mezzosoprano Elisa Bonazzi, il tenore Antonio Corianò, il baritono Lodovico Filippo Ravizza e il soprano Anna Ciprian.

Il programma condurrà il pubblico in un viaggio tra i capolavori della lirica: dalla Carmen di Bizet – nel 150° anniversario della prima rappresentazione – alle arie immortali di Verdi, Puccini e Donizetti. Ogni brano sarà introdotto da un breve racconto che ne svelerà trama e curiosità, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. Due maxischermi permetteranno di seguire ogni dettaglio anche dalle postazioni più lontane.

L’evento, organizzato dall’Associazione Arti e Mestieri di Valeggio in collaborazione con il Parco Sigurtà, è stato presentato ufficialmente ieri: il presidente Fabio Ciprian ha sottolineato il livello degli artisti coinvolti, mentre Giuseppe Inga Sigurtà ha ricordato l’unicità della cornice che ospiterà il concerto, anticipando anche una speciale fioritura autunnale di 100mila tulipani.

I biglietti, al costo di 15 euro, sono disponibili presso la Pro Loco di Valeggio (artiemestierialeggio@gmail.com – 045 7951880) dal martedì al venerdì, 9-12 e 15.30-18, il sabato mattina.

Il concerto rientra nel calendario di eventi del Parco, che proseguirà con il Magico Mondo del Cosplay (6-7 settembre), Viaggio nel Tempo (21 settembre), Giornata dei Bambini (5 ottobre) e le due giornate di Halloween a novembre, tra cui la corsa del 9 novembre che chiuderà la stagione 2025.