Carabinieri in azione sul Garda: controlli a tappeto e denunce per droga e foglio di via.

Controlli a tappeto sul lago preso d’assalto dai visitatori: i Carabinieri di Peschiera hanno potenziato la loro presenza sul territorio, intensificando i controlli lungo la riviera e nei comuni vicini.

Nella serata di giovedì 7 agosto, le pattuglie delle stazioni di Peschiera, Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio – insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile – hanno effettuato posti di blocco sulle principali vie di accesso, controlli nei locali pubblici e verifiche su persone già sottoposte a misure restrittive. Obiettivo: prevenire reati, scoraggiare i furti e contrastare la guida sotto effetto di alcol o droga.

Durante l’operazione, i militari di Peschiera hanno denunciato un 56enne per aver violato il foglio di via obbligatorio: l’uomo, già colpito dal divieto di tornare nei comuni di Peschiera e Castelnuovo, è stato sorpreso proprio nel centro di Castelnuovo senza alcuna giustificazione. Sempre a Peschiera, è stato denunciato anche un 24enne trovato in possesso di 30 grammi di hashish durante una perquisizione.

L’Aliquota Radiomobile ha inoltre segnalato alla Prefettura un’altra persona come assuntore di droga, dopo averle trovato una sigaretta artigianale con circa 1 grammo di marijuana e una bustina con altri 4 grammi.

Il bilancio della serata parla di 34 veicoli e 56 persone controllate, due locali ispezionati, due sanzioni al Codice della Strada e verifiche su due soggetti già sottoposti a obblighi.

I Carabinieri annunciano che il piano di controlli rinforzati proseguirà per tutto il mese di agosto, periodo di massimo afflusso turistico, con un “massiccio impiego di uomini e mezzi” per garantire sicurezza e vigilanza sulle strade e nei centri abitati.