Autovelox a Verona, la mappa delle postazioni attive da lunedì

Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 11 agosto e per tutta la settimana.

La Polizia locale di Verona prosegue la campagna di controlli: la mappa delle postazioni attive da lunedì 11 agosto e per tutta la settimana. Pattuglie con autovelox e telelaser saranno in azione in via Vigasio, Strada La Rizza, via Preare, via Camillo Cesare Bresciani, via Galileo Galilei e via Colonnello Giovanni Fincato.

Resta operativa anche la postazione fissa con autovelox in tangenziale Nord, poco prima dell’uscita di Santa Lucia.

Parallelamente, l’Ufficio Mobile di Prossimità sarà presente in Veronetta, tra piazza Santa Toscana e Lungadige Porta Vittoria, da lunedì a sabato. Gli operatori saranno a disposizione del pubblico la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 13.30 alle 19.